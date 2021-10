To koniec Netfliksa w RPA?

Netflix jest światowym liderem w dostarczaniu treści VOD. Przedsiębiorstwo dostarcza swoje usługi wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. W tym do krajów afrykańskich. Specjalistka zawartości w firmie telekomunikacyjnej z Republiki Południowej Afryki, Wanda Mkhize ogłosiła, że umowa między Netfliksem i przedsiębiorstwem Telkom SA SOC Ltd. nie zostanie przedłużona. Dotychczas dostawca usług komunikacyjnych był pośrednikiem platformy streamingowej w dostarczaniu treści do mieszkańców Afryki. Nie podano jednoznacznej przyczyny braku dalszej współpracy.

Jak podaje Bloomberg, od końca października Netflix nie będzie już dostępny za pośrednictwem usług Telkom SA SOC Ltd. Nie oznacza to jednak, że amerykańskie przedsiębiorstwo całkowicie zrezygnuje z udostępniania swoich treści na kontynencie. Pomimo tego, że w Afryce stosunkowo niewiele osób płaci za subskrypcję, to jest to rynek z ogromnym potencjałem. Mieszka tam ponad miliard osób, a na tę chwilę tylko kilka milionów z nich korzysta z płatnych platform streamingowych. Netflix już teraz zawarł umowę z MultiChoice Group Ltd, czyli największym afrykańskim dostawcą płatnej telewizji.

W celu zachęcenia większej ilości osób z Afryki do subskrypcji, Netflix wypuszcza coraz więcej seriali i filmów, które zostały wyprodukowane na tym kontynencie. Do tych zalicza się seria dla nastolatków "Blood & Water", nigeryjski film i serial "King of Boys" i "Queen Sono".