Zaledwie kilka miesięcy wystarczyło, by przemysłowe hale przy ul. Posag 7 Panien w warszawskim Ursusie zyskały zupełnie nową tożsamość. Projekt Digital Ursus, realizowany przez GREYKITE i White Star Real Estate, przeszedł właśnie kluczowy etap: dawny obiekt logistyczny oficjalnie działa już jako nowoczesne centrum danych. Co więcej, zabezpieczono dla niego długoterminowego najemcę - globalnego lidera sektora data center.

Nowe centrum danych w Warszawie z dostępem do 65 MW

Transformacja Digital Ursus to nie tylko zmiana szyldu. Dzięki udanej konwersji uda się w ciągu roku podnieść dostępność mocy przyłączeniowej z 18 do aż 65 megawatów - co czyni z obiektu największe centrum danych w kraju. Całkowita powierzchnia wynosi 20 tys. mkw., a nowy najemca planuje dalsze inwestycje infrastrukturalne i rozwój działalności operacyjnej.