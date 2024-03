To nie Huti uszkodzili podwodne kable internetowe

Chiński statek uszkodził gazociąg za pomocą kotwicy

To nie pierwszy tego typu incydent, który spędza sen z powiek globalnym firmom technologicznym. Otóż w październiku ubiegłego roku, w niemal identyczny sposób został uszkodzony gazociąg Balticconnector, przeciągnięty po dnie Bałtyku pomiędzy Finlandią i Estonią. Wówczas chiński statek Newnew Polar Bear zrzucił kotwicę w wyniku potężnego sztormu.

Jak się później okazało, załoga zapomniała ją wciągnąć po stabilizacji warunków pogodowych na morzu i była ciągnięta przez kilka kilometrów, aż natrafiła na gazociąg i została urwana. Po przybyciu statku do Petersburga, oględziny jednostki wykazały brak jednej z kotwic. Śledztwo potwierdziło, że nie był to sabotaż, ale wielu ekspertów z całego świata zapowiedziało, że terroryści będą mogli wykorzystać taki patent do realizacji swoich celów.

Przez Morze Czerwone biegną kluczowe kable komunikacyjne

Przez Morze Czerwone przebiegają światłowody, które według szacunków odpowiadają za 17 procent światowego ruchu internetowego. Naprawa uszkodzonych kabli przez statek Rubymar nie będzie jednak prosta i prace mają zająć co najmniej osiem tygodni, bo statki do ich naprawy są zwykle rezerwowane z dużym wyprzedzeniem, a tu dochodzi jeszcze ryzyko ataku rebeliantów.