Oglądanie tego, co inni udostępnili na twój temat, może być stresujące - zwłaszcza gdy są tam dane osobowe czy inne prywatne informacje. Google przeprojektowało swoje narzędzie "Results about you", które pomaga użytkownikom szybko znaleźć wyniki na swój temat i poprosić o ich usunięcie.

Wygoogluj się. Nowe narzędzie Google ułatwi usunięcie danych

Narzędzie "Wyniki wyszukiwania informacji o Tobie" pomaga chronić prywatność, skanując sieć w poszukiwaniu osobistych informacji, takich jak twój numer telefonu lub adres, a następnie pozwalając ci szybko je usunąć z indeksu wyników Google. Nowa witryna usługi ułatwia zalogowanie, a proaktywne monitorowanie sprawia, że nie trzeba już samodzielnie wchodzić na stronę, by śledzić najnowsze wzmianki. Gdy w wyszukiwarce pojawią się nowe wyniki na twój temat, Google wyśle ci alert.

Firma ułatwiła też wnioskowanie o usunięcie wyników bezpośrednio w wyszukiwarce (Google Search). Kiedy klikniesz wielokropek obok wyniku, zobaczysz zaktualizowane menu, które pomoże ci zrozumieć, jakie treści kwalifikują się do usunięcia. Samo zgłoszenie prośby wymaga teraz mniejszej liczby kliknięć.

W niektórych przypadkach możesz trafić na przestarzałe wyniki na swój temat, np. gdy informacje o tobie zostały usunięte ze strony internetowej, ale nadal pokazują się w Google. Wyszukiwarka internetowa nie zawsze reaguje na te zmiany natychmiastowo, dlatego możesz jej w tym pomóc. Znów należy kliknąć trzy kropki obok wyniku i tam poprosić o jego odświeżenie. Crawlery Google'a wejdą ponownie na stronę i pobiorą z niej aktualne informacje.

Prawo do bycia zapomnianym - czy działa w Polsce?

"Results about you" może być kompromisem między dążeniem Google do zbierania i udostępniania każdej napotkanej informacji a rosnącą, powszechną chęcią ochrony prywatności. Nie wynika to bezpośrednio z "Prawa do bycia zapomnianym" w Unii Europejskiej, ale raczej z odpowiedzi Google'a na skargi użytkowników, których dane nieraz krążą po internecie. Z usługi skorzystasz, jeśli firma pozytywnie rozpatrzy swój wniosek.

Mimo że "Wyniki wyszukiwania informacji o Tobie" mają swoją oficjalną stronę, to wyświetla się na niej komunikat, że "To narzędzie nie jest jeszcze obsługiwane w Twoim regionie". Nie można też do niego wejść z menu po kliknięciu swojego zdjęcia profilowego w prawym górnym rogu. Zamiast tego Google zachęca do zapoznania się z jego zasadami dotyczącymi usług i treści osobistych.

Użytkownicy z Polski nadal mogą prosić o usunięcie danych w tradycyjny sposób, bez nowego narzędzia. Jak to zrobić? Dowiesz się tego z naszego poradnika: Jak usunąć swoje dane z wyszukiwarki Google? "Jeśli znajdziesz dotyczące Cię treści dla dorosłych udostępnione bez Twojej zgody lub w sposób, na który nie wyrażasz zgody, możesz skorzystać z usług wsparcia" - czytamy na stronie pomocy technicznej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowa funkcja zacznie działać w Polsce.

