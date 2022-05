W sieci zawrzało. Elon Musk zmienił zdjęcie na Twitterze

Teraz Elon Musk może czuć się na Twitterze w pełni swobodnie, a przy tym pisać, co tylko dusza zapragnie. W końcu jest właścicielem całej platformy. Szef SpaceX postanowił kolejny raz wykorzystać to potężne medium internetowe do stworzenia zamieszania na rynku kryptowalut.

Musk zmienił dziś zdjęcie na Twitterze. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że nie ma na nim jego wizerunku, tylko dziwne obrazki z małpami w roli głównej. Jednak dla fanów kryptowalut informacja była jednoznaczna.

Elon Musk chce zwiększyć wartość ApeCoina

Nowy awatar przedstawia dziesiątki znudzonych małp przypominających tokeny Bored Ape Yacht Club. Wskazanie na kryptowalutę ApeCoin sprawiło, że jej cena niemal natychmiast wzrosła o 22 procent, z 14,40 dolarów do 17,60 dolarów. Niestety, tak szybko ja zaczęła rosnąć, również zaczęła spadać. Obecnie powróciła do swojego wcześniejszego stanu.

Całkiem możliwe, że jest to efektem wpisu Muska, w którym napisał: "no nie wiem, dla mnie wygląda całkiem wymiennie". ApeCoina ostatnimi czasy cieszy się dużą popularnością wśród artystów tworzących swoje tokeny NFT.

Eksperci od kryptowalut uważają, że Musk wciąż testuje swoich fanów i obserwatorów. Ma nadzieję, że swoimi wpisami uda mu się "wystrzelić na Księżyc" nową cyfrową walutę, np. DogeCoin, i sprawić, że odniesie taki sukces jak Bitcoin. Być może miliarder uważa, że uda się to uczynić z ApeCoinem.