W tej Biedronce też nie kupisz cukru. Biedronka Home to zakupy w internecie

Spis treści: 01 Co to jest Biedronka Home?

02 Co można kupić w Biedronka Home?

03 Jak zrobić zakupy w Biedronka Home?

04 Biedronka Home - ocena sklepu

Co to jest Biedronka Home?

Zdjęcie Na nowej stronie Biedronki nie zrobimy zakupów spożywczych / Biedronka / Informacja prasowa

Biedronka prawdopodobnie wkrótce otworzy nowy sklep internetowy. Poza tym, że obecnie zakupy online w tym dyskoncie zrobimy przez np. Glovo, niedługo będzie można wrzucić przedmioty do koszyka także na stronie Biedronka Home.

Nie będzie to jednak sklep spożywczy - nie, tu także nie znajdziemy cukru ani innych produktów, które zdaje się trudno obecnie dostać - asortyment składa się z przedmiotów użytkowych do naszego domu, warsztatu czy ogrodu.

Co można kupić w Biedronka Home?

Dzięki uprzejmości Biedronki mogłam przetestować stronę internetowej Biedronka Home. Na pierwszy rzut oka nie różni się ona niemal niczym od witryn tego typu, ale to zaleta, ponieważ nie powoduje konsternacji, a wszystkie elementy są łatwe do znalezienia i zrozumienia.

Co warto zauważyć, to że nie zobaczymy tu charakterystycznego czerwonego logo ani wizerunku owada. W ich miejsce użyto raczej stonowane napisy.

Zdjęcie Nadal charakterystyczne, ale trochę inne logo sklepu / Biedronka / Informacja prasowa

Po wejściu na stronę główną widzimy na górze okienko do wyszukiwania, miejsce do zalogowania, listę życzeń (to może być fajna funkcja, ale aktualnie nie działa) oraz koszyk. Nieco niżej natomiast przedstawiają się kategorie:

Nowości

Kuchnia

Dom i ogród

Elektronika

Warsztat i auto

Sport i hobby

Zdrowie i uroda

Dziecko

Kultura i rozrywka

Moda.

Kim bym była, gdybym nie weszła od razu w elektronikę! Znajdziemy tam podkategorie "małe AGD" oraz "TV i audio". Analogicznie dzieje się także w innych działach. W "Dom i ogród" widać np. kolejno: "Łazienka", "Sypialnia", "Porządek w domu", "Dodatki i dekoracje", "Ogród", "Oświetlenie" oraz "Artykuły dla zwierząt". Wszystkie można filtrować poprzez wskazanie marki oraz przedziału cenowego.

Zdjęcie Co znajdziemy w kategorii Elektronika? / Biedronka / Informacja prasowa

Zdjęcie Kategoria "Dom i ogród" / Biedronka / Informacja prasowa

Co rzuca się w oczy, to że nie ma jeszcze zbyt wielu produktów. To znaczy w każdej kategorii coś znajdziemy, ale przejrzenie asortymentu nie zajmie nam na pewno całego dnia. Pamiętajmy jednak, że jest to wersja testowa strony, a nowe przedmioty prędzej czy później na pewno zostaną dodane i będą się pojawiać (jak można się spodziewać) w miarę regularnie.

Jak zrobić zakupy w Biedronka Home?

Bardzo standardowo! Na podstawie kategorii poszukujemy interesujących nas produktów, wrzucamy je do koszyka przyciskiem "Dodaj do koszyka", następnie do niego przechodzimy i wybieramy "Przejdź do kasy".

Zdjęcie Wygląd koszyka / Biedronka / Informacja prasowa

Później wskazujemy sposób dostawy (obecnie dostępne są paczkomaty oraz dostawa standardowa), wpisujemy dane zamówienia oraz wybieramy metodę płatności. Do dyspozycji będziemy mieli płatność blikiem, Google Pay, kartami debetowymi Visa, Mastercard oraz Maestro, przelewy bankowe, a także przez usługę odroczonych płatności Twisto.

Zdjęcie Przedstawione metody płatności / Biedronka / Informacja prasowa

Biedronka Home - ocena sklepu

Jak czytamy na stronie sklepu, Biedronka Home zapewnia 100% bezpieczne płatności z PayU, wysyłkę w 24 godziny, 60 dni na zwrot produktów dla zalogowanych klientów, oczywiście gwarancję jakości oraz wsparcie programu lojalnościowego Moja Biedronka.

Dokładna data premiery witryny nie jest jeszcze znana, ale muszę przyznać, że jestem zadowolona z działania wersji testowej. Nie natrafiłam na puste hiperłącza, wszystko działało sprawnie i płynnie. Strona jest czytelna i intuicyjna. Oczywiście ostateczne odczucia najlepiej będzie sprawdzić, gdy strona oficjalnie ruszy i będzie musiała radzić sobie z większym ruchem.