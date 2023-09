Wielka aktualizacja od OpenAI. ChatGPT będzie słyszał, widział i mówił

Nowe funkcje dostępne dla subskrybentów

Najnowsze aktualizacje dostępne są dla użytkowników, którzy płacą za usługę Plus lub Enterprise. Dla osób korzystających z systemów iOS oraz Android obie funkcjonalności pojawią się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Użytkownicy wersji internetowej już wkrótce również będą mieli możliwość przetestowania funkcji rozpoznawania obrazów.

Jednak należy się przygotować na to, że system nie będzie raczej tak wydajny i szybki jak sugerują to filmy promocyjne. Zwiększenie atrakcyjności aplikacji ChatGPT może sprawić, że OpenAI prześcignie inne firmy w wyścigu z innymi firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją. Wprowadzenie danych dźwiękowych i wizualnych do modelu uczenia maszynowego to przede wszystkim sposób na to, aby zrealizować długoterminową wizję OpenAI. Firma chce, aby ChatGPT był jak najbardziej ludzki oraz aby wzbudzał pozytywne i ciepłe emocje.

Najbardziej ludzki jak się da

Wielu specjalistów AI uważa, że aby stworzyć bardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji, należy dodawać do algorytmu informacje dźwiękowe oraz wizualne na równi z tymi tekstowymi. Chodzi o to, że tak samo, jak inteligencja zwierząt rozwija się poprzez różnego rodzaju dane sensoryczne, tak sztuczna inteligencja potrzebuje różnych źródeł, aby w pełni rozwinąć swój potencjał.

Technologia generowania głosu ChatGPT otwiera nowe możliwości licencjonowania technologii innym firmom czy osobom. Spotify jest zainteresowana wykorzystaniem algorytmu syntezy mowy od OpenAI do wdrożenia w aplikacji funkcji tłumaczenia podcastów na inne języki, gdzie ChatGPT będzie imitował głos oryginalnego podcastera. Nowe funkcje zaczynają być wdrażane od dzisiaj.