YouTube ma sprytny plan. Zapłacisz za Premium czy chcesz, czy nie

Spis treści: 01 Sprytny plan YouTube. Teraz wykupisz Premium

02 Ile kosztuje YouTube Premium?

Sprytny plan YouTube. Teraz wykupisz Premium

Polityka promocji płatnej subskrypcji platformy YouTube już od jakiegoś czasu jest, delikatnie mówiąc, natarczywa. Zaczynają pojawiać się filmiki, przed których odtworzeniem musimy obejrzeć nawet do pięciu reklam, bez możliwości ich przewinięcia! Mimo że stosowanie adblocków nie jest w do końca w porządku, to na pewno ułatwia życie wielu ludziom korzystającym na co dzień z internetu.

Żeby ominąć reklamy na YouTube, do tej pory mieliśmy dwie opcje: albo zapłacić za Premium, albo zainstalować adblock. Jednak do użytkowników dochodzą słuchy, że już niedługo druga opcja nie będzie skuteczna. A to za sprawą samej platformy, która za wszelką cenę chce nam wcisnąć płatną usługę.

Reklama

Już teraz możemy zauważyć komunikaty wyświetlające się podczas korzystania ze strony, że zauważono korzystanie z adblock, co sprawia, że nie możemy dalej odtwarzać video. W związku z czym albo zrezygnujesz z wtyczki blokującej reklamy i będziesz oglądał ich kuriozalną ilość, albo wykupisz YouTube Premium.

Ile kosztuje YouTube Premium?

Według aktualnych informacji, za YouTube i YouTube Music bez reklam i z możliwością pracy offline i w tle zapłacimy miesięcznie 23.99 złotych. Oczywiście, jeżeli do tej pory z tego nie skorzystaliśmy, możemy wypróbować usługę przez pierwszy miesiąc za darmo. Subskrypcję można anulować w każdym momencie.

Jak podaje YouTube, komunikaty blokujące odtwarzanie w tym momencie są w fazie testów, jednak to tylko kwestia czasu, gdy na dobre zagoszczą w serwisie. Tego typu działania oczywiście nie są czymś nowym. Wiele stron korzysta z takiej blokady. Aktualnie komunikat prawdopodobnie wyświetla się tylko niektórym osobom, ale nikogo nie zdziwiłby fakt, gdyby to rozwiązanie zostało wdrożone globalnie i na stałe. Wtedy nie masz innego wyjścia, płacisz 23.99 miesięcznie i cieszysz się platformą bez reklam.

Jeżeli spędzamy naprawdę dużo czasu na YouTube dziennie, to wydaje się, że warto zainwestować pieniądze w Premium dla naszego własnego komfortu. Reklamy atakują nas z każdych stron, a komfort korzystania z jakiejkolwiek platformy bez wyskakujących okienek może być najlepszym wyborem.