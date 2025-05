Profesorka mikrobiologii Katie Laird z De Montfort University Leicester, publicznego uniwersytetu w Anglii, zbadała domowe pralki i odkryła, że nie usuwają one potencjalnie szkodliwych substancji nawet podczas prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza.

To oznacza, że domowe pralki mogą być siedliskami bakterii opornych na antybiotyki. W dodatku, według Laird, domowe detergenty mogą potencjalnie przyczynić się do powstania nowych szczepów bakterii.

- Oznacza to, że nawet jeśli pracownicy służby zdrowia będą przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących prania swojej odzieży w domu, to i tak nie osiągną poziomu dezynfekcji wymaganego do usunięcia wszystkich bakterii chorobotwórczych - tłumaczyła Laird.