Odzież sportowa wykonana jest z różnych materiałów, które mocno różnią się pod względem właściwości. Niektóre stroje są bardziej chłonne, a inne lepiej odprowadzają wilgoć. Włókna mogą być naturalne lub syntetyczne. Czy wszystkie z nich należy wrzucić do pralki od razu po treningu? A może warto je jeszcze ponosić?

Strój na siłownię to siedlisko bakterii? Niekoniecznie

W przeszłości stroje do ćwiczeń były najczęściej wykonane z naturalnych materiałów, takich jak bawełna. Obecnie stawia się niemal wyłącznie na włókna syntetyczne. Są one zaprojektowane tak, by odprowadzały wilgoć, regulowały temperaturę, poprawiały oddychalność i niwelowały brzydkie zapachy. Badania pokazały jednak, że ten rodzaj ubrań do ćwiczeń - zwłaszcza z materiałów syntetycznych - może gromadzić znaczące ilości bakterii już po jednym użyciu.

Poliester zatrzymuje pot, tworząc ciepłe i wilgotne środowisko, które jest idealne do rozwoju bakterii. Gdy ubranie jest mokre (w tym także od potu), bakterie rozwijają się szybciej. Występuje też bezpośrednia korelacja między ilością obecnych bakterii a intensywnością zapachu.

Nie oznacza to jednak koniecznie, że nasza koszulka czy szorty po treningu są ogromnym siedliskiem bakterii i nadają się do pojemnika na odpady skażone biologicznie. Dzięki innowacjom w materiałach odzieżowych, takich jak wprowadzenie nanocząsteczek srebra do włókien, wykorzystanie olejków eterycznych, długotrwałe zabiegi antybakteryjne i modyfikacje włókien strukturalnych, odzież sportowa staje się bardziej wytrzymała i mniej podatna na rozwój bakterii.

Rząd francuski zalecił zakładanie tego samego stroju do ćwiczeń do 3 razy przed jego wypraniem. Dlaczego nie warto traktować tego jako ogólną zasadę?

Czy można ponownie założyć strój do ćwiczeń?

O tym, czy bezpiecznie jest ćwiczyć kolejny raz w tym samym stroju, decyduje kilka czynników. Po pierwsze, istotny jest rodzaj materiału. Włókna naturalne, takie jak bawełna, to środowisko, w którym bakterie powodujące przykry zapach rozwijają się lepiej niż na włóknach syntetycznych. Te ostatnie można więc teoretycznie nosić dłużej.

Sporo też zależy od poziomu intensywności ćwiczeń oraz pocenia się - to cecha indywidualna. Ćwiczenia o niskiej intensywności, w trakcie których nie pocimy się zbyt wiele (np. joga i spacer), pozwalają dłużej zakładać ten sam strój bez utraty poczucia komfortu. Intensywny trening (np. siłowy, kardio, HIIT), który wyciska z nas siódme poty, przyczynia się do rozmnażania bakterii na ubraniu, więc szybkie pranie może być dobrym pomysłem. Warto zauważyć, że francuskie zalecenia biorą pod uwagę to, jak mocno poci się osoba trenująca.

Kiedy pocimy się najbardziej?

Na pocenie się ma także wpływ klimat - temperatura, wilgotność i przepływ powietrza. Jeśli ćwiczysz na dworze, to w chłodniejszych miesiącach możesz rzadziej prać ubranie. Wpływa na to także nasz stan zdrowia, dieta i przyjmowane substancje. Poceniu sprzyjają m.in. stres, wysokie ciśnienie krwi i kofeina, którą często przyjmuje się w ramach przedtreningówki. Osoby z chorobami skóry, narażone na zakażenie skóry, a także z osłabionym układem odpornościowym, powinny zachować większą ostrożność i częściej prać strój sportowy.

Jeśli ćwiczysz bardziej rekreacyjnie, np. robisz szybki spacer w chłodny poranek, zakładając bawełniany strój, to najpewniej możesz go użyć jeszcze raz czy dwa przed praniem - zwłaszcza jeśli go porządnie wywietrzysz, a nie np. rzucisz na stertę na podłogę.

Z drugiej strony odzież syntetyczna (ale też bawełniana), którą zakładasz na intensywny trening, gdzie leje się pot, powinna być wyprana po każdym użyciu. Zimny cykl prania może być w porządku.

Co robić z ubraniem przed wypraniem?

Jeśli zdecydujesz się nie prać ubrania i założyć je jeszcze raz, możesz zastosować poniższe wskazówki:

Wywróć ubrania na drugą stronę, aby wystawić bakterię na powietrze, i rozwieś je w przewiewnym miejscu jak najszybciej po treningu. Upewnij się, że ubrania są całkowicie suche, nim włożysz je do szafy. Przechowuj ubrania w wentylowanych pomieszczeniach, nigdy zaś w zamkniętych pojemnikach, takich jak torba czy bęben pralki. Jeśli to możliwe, rozwieś ubrania na słońcu - krótkie wystawienie na promienie UV ma naturalne właściwości antybakteryjne. Oddziel noszone ubrania od tych czystych i wypranych.

Prać czy nosić dalej - oto jest pytanie

Wbrew temu, co się może wydawać, żadna unijna komisja nie podgląda ćwiczących na siłowni, czy na drugi dzień przychodzą w tym samym stroju, ani też nie monitoruje ich pralki. Zalecenia nie są zobowiązujące i każdy sam może zdecydować, czy dalej nosić ubranie, czy je wyprać. Nie każda ilość bakterii jest też groźna dla zdrowia, ale są części garderoby, które należy prać za każdym razem - takie jak sportowe staniki i bielizna, skarpetki oraz każda część stroju z widocznymi plamami i brzydkim zapachem. Należy szczególnie uważać na okolice pach, krocza i stóp.

Pranie w odpowiednio wysokiej temperaturze pozwala pozbyć się większości bakterii i usunąć nieprzyjemny zapach. Zużywa ono jednak prąd i wodę, co jest kosztowne dla naszego portfela i nieobojętne dla środowiska. Dlatego jeśli ubranie nadaje się do założenia następnego dnia, to nie musimy od razu po ćwiczeniach nastawiać prania.

