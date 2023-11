YouTube Premium jak Netflix. Platforma uruchamia usługę Playables

Netflix wprowadził do własnej oferty gry na szerszą skalę w 2021 r. Już od jakiegoś czasu po sieci krążyły plotki, jakoby w konkurencyjnej usłudze YouTube Premium miało pojawić się podobne rozwiązanie. Tak też stało, bo firma ogłosiła wprowadzenie Playables. Co to takiego?

Playables to pakiet gier

Playables to nowa sekcja w YouTube Premium, która daje dostęp do gier. Wybrani subskrybenci usługi już teraz dostają powiadomienia związane z możliwością uruchomienia dostępu do nowej platformy w ustawieniach. Jest ona dostępna zarówno w aplikacji mobilnej serwisu, jak i desktopowej edycji uruchamianej w przeglądarkach internetowych.

W ramach Playables użytkownicy dostają na start dostęp do kilkudziesięciu gier, ale ich liczba różni się w zależności od rynku. Teoretycznie powinno to być łącznie 37 tytułów, ale na przykład w Indiach pojawia się tylko 25 z nich. Na liście są m.in. Angry Birds Showdown. Brain Out oraz popularny pasjans.

Zdjęcie YouTube Premium Playables daje dostęp do gier / YouTube/Fonearena / materiały prasowe

Wszystkie gry nie wymagają pobierania i instalowania w pamięci urządzenia. Są uruchamiane bezpośrednio w aplikacji YouTube’a lub poprzez przeglądarkę internetową. Jest to wygodne rozwiązanie, które wiele ułatwia.

Nowość tylko dla subskrybentów YouTube Premium

Warto mieć na uwadze, że Playables udostępniona jedynie subskrybentom YouTube Premium, za które trzeba płacić. Niedawno platforma zaserwowała podwyżki cen, w tym również w Polsce. Za plan indywidualny trzeba zapłacić teraz 25,99 zł/miesiąc. Natomiast wersja rodzinna wiąże się już z wydatkiem na poziomie blisko 50 zł.

Wygląda też na to, że YouTube nie ma pewności, czy Playables ma sens na dłuższą metę. Platforma komunikuje to w taki sposób, że zapewnia dostęp do gier do 28 marca 2024 r. Co później? Tego na razie nie wiadomo.

YouTube Premium to nie tylko gry. W ramach subskrypcji użytkownicy mogą liczyć przede wszystkim na możliwość oglądania filmów bez przerw w postaci reklam. Następnie mamy możliwość pobierania wideo na dysk, co pozwala na późniejsze oglądanie bez połączenia z internetem, czyli w trybie offline. Ponadto w ramach abonamentu można korzystać z usługi YouTube Music.