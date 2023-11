YouTube Premium z wyższą ceną w Polsce. Nie chcesz reklam, to płać

YouTube Premium to popularna usługa, która ma miliony użytkowników i wkrótce może zyskać sporo nowych subskrybentów. Mimo że jej cena właśnie została podniesiona. W Polsce drugi raz w tym roku, gdzie pierwsza podwyżka miała miejsce w lipcu. Ile teraz zapłacimy?

Nowa cena YouTube Premium w Polsce

YouTube Premium wraz z 1 listopada zdrożał na wielu rynkach. Dotyczy to także Polski, gdzie cena została podniesiona do kwoty 25,99 zł/miesiąc w przypadku subskrypcji indywidualnej. Do tej pory było to 23,99 zł, a jeszcze wcześniej 19,99 zł. Podwyżka jest niewielka, ale mimo wszystko trzeba będzie zapłacić więcej.

W przypadku subskrypcji rodzinnej cena za YouTube Premium wynosi obecnie 46,99 zł/miesiąc i umożliwia to korzystanie z pakietu przez maksymalnie 6 osób. Warto też wspomnieć o opcji dla studentów, która kosztuje 14,99 zł. Każdy z abonamentów można rozpocząć darmowym okresem próbnym na jeden miesiąc.

Zdjęcie Aktualne ceny YouTube Premium w Polsce / Dawid Długosz / INTERIA.PL

YouTube rozprawia się z użytkownikami blokującymi reklamy

Podwyżka cen subskrypcji YouTube Premium zbiegła się w czasie z walką platformy z użytkownikami korzystającymi z ad blockerów, czyli narzędzi blokujących reklamy. Firma uniemożliwia działanie takich aplikacji i najpierw dotyczyło to wybranych rynkach, ale obecnie odbywa się to w ujęciu globalnym.

Użytkownicy z wielu zakątków globu skarżą się na to, że YouTube blokuje im dostęp do bezpłatnych treści z powodu korzystania z ad blockerów. Niestety nie jest to już wybiórcze traktowanie internautów, a proces odbywający się na masową skalę. Firma nie pozostawia więc wyboru. Jeśli nie chcesz oglądać reklam w serwisie, to musisz wykupić płatny abonament i od tego nie będzie już odwrotu.

Warto mieć na uwadze, że platforma utrzymuje się w dużym stopniu z reklam i dzięki temu dostęp do treści oferowany jest bezpłatnie. Subskrypcja YouTube Premium to nie tylko możliwość wyłączenia elementów sponsorowanych, ale też dostęp do usługi YouTube Music, możliwość pobierania treści, które potem można obejrzeć w trybie offline czy odtwarzanie filmów w tle, co pozwala przykładowo na korzystanie z innych aplikacji w trakcie oglądania lub na zablokowanym ekranie.