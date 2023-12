YouTube Premium jest płatną subskrypcją, która wśród różnych benefitów gwarantuje brak reklam. Tak było dotychczas, bo rzeczywiście decydując się na płatny abonament można było liczyć na oglądanie filmów bez przerywników w postaci elementów sponsorowanych. Tymczasem użytkownicy platformy zaczęli raportować, że pomimo opłacania pakietu, zaczynają widzieć reklamy.

YouTube Premium wyświetla reklamy w postaci banerów

Reklamy wyświetlane przez YouTube Premium nie są prezentowane w tradycyjnej formie. To oznacza, że nie są to przerywniki filmowe pojawiające się w trakcie oglądania wideo. Użytkownicy płatnej subskrypcji raportują, że elementy sponsorowane mają postać banerów, które wyświetlane są pod miniaturkami z poszczególnymi materiałami. Dobrze obrazują to widoczne niżej zrzuty ekranowe.

Zdjęcie Reklamy z YouTube Premium mają postać banerów pod filmami. / Reddit./CaptainMystery123, VeridianRyft / materiał zewnętrzny

Wspomniane banery YouTube Premium wyświetla pod miniaturkami z filmami. Widać tutaj wyraźną informację o materiale sponsorowanym oraz krótki opis. Umieszczone są również odnośniki do zewnętrznych stron lub też odsyłacze do Sklepu Play, skąd na przykład można pobrać reklamowane oprogramowanie.

Użytkownicy są rozżaleni

Osoby opłacające subskrypcję YouTube Premium nie są zadowoleni z tego faktu. Co nie powinno dziwić. Niedawno serwis zaserwował podwyżki cen. W Polsce za pakiet indywidualny trzeba zapłacić 25,99 zł/miesiąc. Natomiast opcja rodzinna wiąże się z wydatkiem na poziomie blisko 50 zł. Ktoś, kto uiszcza taką opłatę, z pewnością liczy na całkowity brak reklam, a nie tylko części z nich.

Wspomniane reklamy mają postać podobną do banerów z elementami sponsorowanymi, które wyświetlane są w darmowej wersji YouTube'a. Jak więc trafiły do płatnej subskrypcji Premium? Wyjaśnienie tej sytuacji może być całkiem proste.

Może to być zwykły błąd

Jest bardzo możliwe, że YouTube Premium wyświetla wspomniane reklamy w wyniku błędu. Sugeruje to wypowiedź jednego z pracowników Google, który odpowiedział na pytanie zadane przez pewnego użytkownika platformy. Oczywiście pojawiły się także sugestie, że może to być program pilotażowy będący przymiarką przed wprowadzeniem takiej "funkcji" u wszystkich, ale nic na to nie wskazuje. Pozostaje wierzyć, że wszystko wróci wkrótce do normy i wspomniane banery u subskrybentów usługi znikną.

W ramach ciekawostki warto dodać, że platformą YouTube Premium i innymi usługami streamingowymi niedawno zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przygląda się on zmianom w regulaminach, które poszczególne firmy wprowadzają wraz z podwyżkami cen subskrypcji.