Zełenski i Musk rozmawiali o kosmicznych planach Ukrainy

Wołodymyr Zełenski i Elon Musk rozmawiali ze sobą nie tylko za pośrednictwem serwisu Twitter, ale również osobiście podczas wideokonferencji. Szef SpaceX zapewnił prezydenta Ukrainy, że to dopiero początek jego wsparcia dla naszego sąsiada. W przyszłym tygodniu do zniszczonych ukraińskich miast dotrze kolejny transport terminali kosmicznego internetu Starlink.

Dzięki niemu mieszkańcy Ukrainy mogą na bieżąco zamieszczać w globalnej sieci najświeższe informacje na temat toczącej się wojny. Kreml nie maja wpływu na ten system. To bardzo ważna kwestia, ponieważ w ten sposób udało się już otworzyć oczy wielu Rosjanom, którzy coraz liczniej wychodzą na ulice miast w proteście przeciw agresji na Ukrainę.

Starlink dla Ukrainy i kosmiczne plany na przyszłość

- Rozmawiałem z @ElonMusk. Jestem mu wdzięczny za wspieranie Ukrainy słowami i czynami. W przyszłym tygodniu otrzymamy kolejną partię systemów Starlink dla zniszczonych miast. Omówiono możliwe projekty kosmiczne. Ale o tym porozmawiajmy po wojnie - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przyznał, że rozmawiał też o przyszłości Ukrainy w przestrzeni kosmicznej. Chociaż na razie nie padły konkretne ustalenia, to jednak chodzi tutaj o wysyłanie instalacji kosmicznych na orbitę za pomocą rakiet należących do firmy SpaceX. Elon Musk oferuje bardzo niskie ceny misji kosmicznych, dzięki recyklingowi swoich rakiet.

Prezydent Ukrainy zaprosił Elona Muska do przyjazdu na Ukrainę. Oczywiście, najszybciej stanie się to wówczas, gdy wojna się zakończy wygraną Ukrainy. Szef SpaceX oświadczył, że uczyni wszystko, by Ukraina nie utraciła łączności ze światem w kolejnych tygodniach wojny. W ostatnich daniach doszło do potężnych ataków na terminale i satelity Starlink. Szef SpaceX powiedział, że jego firma jest teraz w trakcie cyberwojny z rosyjskimi hakerami.