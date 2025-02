Informacja ta, przekazana m.in. za pośrednictwem platformy X oraz oficjalnych kanałów firmy, oznacza kres ery tego popularnego narzędzia, które przez ponad dwie dekady rewolucjonizowało sposób, w jaki komunikujemy się online ze światem. Skype zadebiutował w 2003 roku , oferując coś, co w tamtych czasach wydawało się przełomowe, a mianowicie darmowe rozmowy głosowe i wideo przez internet.

Microsoft przejął Skype’a w 2011 roku za 8,5 miliarda dolarów, widząc w nim potencjał do dalszego rozwoju. Początkowo inwestycja wydawała się trafiona. Aplikacja zyskała nowe funkcje i integracje z ekosystemem Microsoftu. Jednak w miarę upływu czasu, firma zaczęła bardziej koncentrować się na rozwoju Microsoft Teams. Szczególnie było to widoczne po pandemii COVID-19, kiedy to komunikacja online stała się kluczowym elementem życia zawodowego i prywatnego.