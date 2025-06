Akceleratory cząstek to niezwykle potężne i jedyne w swoim rodzaju dzieła człowieka. To jedne z podstawowych narzędzi w badaniu fizyki jądrowej. Wystrzeliwują protony i inne cząstki subatomowe z prędkością bliską prędkości światła, zderzając je ze sobą w celu ujawnienia najbardziej fundamentalnych aspektów materii. Subtelne błyski energii i szczątki z tych zderzeń mogą ujawnić wcześniej nieodkryte cząstki . Chociażby najsławniejszy akcelerator cząstek WIelki Zderzacz Hadronów pozwolił odkryć "boską cząstkę", jaki jest Bozon Higgsa.

Czarne dziury obracają się wokół własnej osi jak planety. Przy tym generują znacznie większą energię ze względu na gargantuiczne pole grawitacyjne. Jak wskazują badacze w czasopiśmie Physical Review Letters przydatność czarnej dziury jako akceleratory cząstek zależy od prędkości, z jaką obiekt może zbliżyć się do niej w ruchu przeciwnym do ruchu samej orbity czarnej dziury.

Naukowcy wiedzą, że niektóre szybko wirujące masywne czarne dziury w centrach galaktyk mogą uwalniać ogromne wybuchy energetycznych cząstek. Nowe badanie pokazuje, że to właśnie te zdarzenia mogą potencjalnie generować takie same wyniki, jak superzderzenia wywołane przez człowieka .

Naukowcy wykorzystali symulacje, aby wykazać, że zderzenia z gazem spadającym w kierunku czarnej dziury mogą osiągać ekstremalne energie, przy czym zderzenia te są znacznie bardziej gwałtowne, niż wcześniej sądzono. Chociaż nie są one identyczne do tego, co naukowcy tworzą przy użyciu intensywnych pól magnetycznych do przyspieszania cząstek w okrągłym tunelu wysokoenergetycznego akceleratora cząstek.