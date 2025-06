Etna to czynny wulkan znajdujący się na Sycylii, który jest zarazem największym stożkiem wulkanicznym w całej Europie. W tym tygodniu znowu dał o sobie znać. Doszło do kolejnej erupcji, co wywołało popłoch wśród turystów. W sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć i nagrań wideo z wydarzenia. Zastanawialiście się jednak, jak wygląda taki wybuch w widoku z kosmosu? Możemy to zobaczyć dzięki satelicie należącym do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Satelita Sentinel-5P agencji ESA uchwycił wybuch Etny z kosmosu

Europejska Agencja Kosmiczna skierowała nad wulkan Etna jeden z satelitów należących do projektu Copernicus. Był to statek Sentinel-5P, który jest wyposażony w instrumenty do szerokopasmowego, wielospektralnego obrazowania o wysokiej rozdzielczości, które obejmuje 13 pasm widmowych. Służą one do przechwytywania obrazów roślinności i krajobrazu Ziemi.

Satelita ESA uchwycił wybuch w niesamowity sposób. Na zdjęciu z Sentinel-5P widać ogromne pióropusze dymu i popiołu, wydobywające się z wulkanu Etna. Z informacji przekazanych przez badaczy wynika, że wbiły się one na wysokość aż 6,5 tys. metrów. To dwa razy tyle, co wysokość samego stożka. Na obrazie można dostrzec także płynącą lawę.

Wybuch wulkanu Etna uchwycony przez satelitę Sentinel-5P. contains modified Copernicus Sentinel data (2025), processed by ESA materiały prasowe

Na zdjęciu z satelity projektu Copernicus widać obszar o szerokości około 35 kilometrów. Płynąca lawa zatrzymała się w Dolinie Lwa, która jest strefą zamkniętą. Strumień przebył całą odległość w mniej niż minutę w punkcie kulminacyjnym erupcji o godzinie 11:23.

Europejska Agencja Kosmiczna dodaje, że dane z satelity Sentinel-5P wykazały również obecność dwutlenku siarki, który znajdował się w pióropuszu. Może on tworzyć niebezpieczny smog wulkaniczny, którego nie należy wdychać.

Wulkan Etna aktywny od lat

Etna to wulkan, który powstał około 0,5 mln lat temu i wykazuje się dużą aktywnością. Pierwsze wzmianki na temat erupcji pochodzą sprzed około 1500 r. p.n.e. Od tego czasu wulkan wybuchł ponad 200 razy.

Etna zajmuje powierzchnię co najmniej 1250 km² przy obwodzie ponad 135 km i jest najstarszym stratowulkanem na Ziemi. Ostatnia erupcja doprowadziła do zjawiska o nazwie lawina piroklastyczna. Została ona spowodowana przez zawalenie się fragmentu krateru.

Lokalne władze monitorują aktywność Etny i dodają, że w wyniku ostatniej erupcji nie doszło do większych zniszczeń. Nikt też nie ucierpiał. Wybuch nie wpłynął również na funkcjonowanie pobliskiego lotniska w Katanii, skąd loty odbywały się normalnie.

Warto dodać, że Etna ma obecnie cztery aktywne kratery, z których najwyżej położony jest północno-wschodni stożek. Natomiast na zboczach znajduje się ponad 270 nieaktywnych kraterów bocznych.

