Wulkany to nie tylko spektakularne erupcje i lawowe fontanny z filmów katastroficznych. To także fascynujące zjawiska przyrodnicze, które kształtują naszą planetę i wpływają na życie milionów ludzi. Jeśli zastanawiasz się, gdzie leży Etna, co łączy Filipiny z wulkanami i ile energii naprawdę kryje się pod ziemią - ten quiz jest dla Ciebie. Ale zanim ruszysz do boju o komplet punktów, przeczytaj najpierw o najniebezpieczniejszych wulkanach na świecie - znajdziesz tam odpowiedzi (a przy okazji kilka ciekawostek, które mogą Cię zaskoczyć!).