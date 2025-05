Badania przeprowadzone przez naukowców z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) wykazały interesujące zjawisko, do którego dochodzi podczas erupcji wulkanicznych . Tym razem nie chodzi o przemiany, do jakich wybuchy prowadzą bezpośrednio na ziemi, zmieniając jej krajobraz. Najnowsze badania związane są bowiem z atmosferą - częścią, w której tworzą się chmury.

O tym, że działalność wulkanów ma wpływ na tego typu zdarzenia wiadomo ogółem od dawna - przykładem są tu choćby chmury flammagenitus. Powstają one podczas silnego ogrzania wilgotnego powietrza, gdy dochodzi do spalania przy powierzchni ziemi, np. właśnie w wyniku wybuchu wulkanu, ale też pożarów. Tym razem jednak badacze poruszyli zupełnie inne zagadnienie - które od lat pozostawało zagadką. Naukowcy starali się ustalić, jak dokładnie erupcje wpływają na tworzenie się chmur, biorąc pod uwagę dostające się do atmosfery cząstki popiołu.