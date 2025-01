Pod uśpionymi od tysięcy lat wulkanami znaleziono pokłady magmy

Badacze wykryli duże ilości magmy pod uśpionymi od tysięcy lat wulkanami w Górach Kaskadowych. To odkrycie podważa wcześniejsze przekonania na temat aktywności wulkanicznej. Odkrycia takie jak to mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu oznak nadchodzącego wybuchu. Trwa rozbudowa specjalnego systemu.