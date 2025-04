W 2022 roku nieopodal wysp Tonga na Oceanie Spokojnym doszło do potężnej erupcji. Wybuchł wówczas wulkan Hunga Tonga, który wzbił w powietrze słup pyłu wysoki na 55 kilometrów. Była to jedna z najsilniejszych eksplozji XXI wieku, podaje się, że wulkan wybuchł z energią większą niż car-bomba . Fale związane z erupcją obiegły cały świat. Powstały fale tsunami, a zaburzenia ciśnienia odnotowano na wielu stacjach meteorologicznych. Zarejestrowano je nawet w Polsce, na stacjach w Warszawie i na Kasprowym Wierchu.

Kiedy Hunga Tonga-Hunga Haʻapai wybuchł, naukowcy prognozowali, że zdarzenie to doprowadzi do globalnego podniesienia temperatur. Wnioskowano tak dlatego, że spodziewano się, iż wyrzuci on do stratosfery tak dużo pary wodnej, żeby ocieplić Ziemię. Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego (UCLA) pokazuje, że erupcja nie tylko nie ociepliła planety, a wręcz częściowo doprowadziła do obniżenia temperatury.