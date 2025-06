Rosyjskie satelity śledzą na orbicie te amerykańskie. Groźna broń na pokładzie

W zeszłym tygodniu został wystrzelony na niską orbitę okołoziemską rosyjski satelita COSMOS 2588. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż według systemu monitorującego satelity na orbicie obiekt ten wykazuje niezdrowe zainteresowanie amerykańskim satelitą wojskowym. COSMOS 2588 niebezpiecznie się do niego zbliża i wydaje się go gonić. W środku może znajdować się broń ASAT zdolna do niszczenia innych satelitów. Do podobnych sytuacji dochodziło już w ostatnich latach, co zdaniem ekspertów wskazuje na celowe działanie. Co planują Rosjanie?