SpaceX buduje satelity szpiegowskie. Będą ich setki

SpaceX to firma, którą znamy z ambitnych projektów rakiet kosmicznych. Teraz dowiadujemy się, że tworzy ona satelity szpiegowskie. Docelowo ma to być cała konstelacja statków, które planuje wykorzystać do własnych operacji wywiad Stanów Zjednoczonych. Kontrakt zdobyty przez SpaceX opiewa na bardzo dużą kwotę.

Zdjęcie SpaceX buduje satelity szpiegowskie. / domena publiczna