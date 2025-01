Mowa o pofałdowaniach powierzchni, podobnych do tych widocznych na piaszczystych dnach ziemskich jezior czy plażach gdzie woda napędzana wiatrem przepływa przez płycizny. Nieuchronnym wnioskiem jest więc fakt, że woda na Marsie musiała być kiedyś wystawiona na działanie czynników atmosferycznych, zamiast być pokryta lodem. A przynajmniej tak sugerują naukowcy z Caltech, John Grotzinger, Harold Brown i Michael Lamb, w niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Science Advances.

Mondro et al. Science Advances, Jan 2025

Mondro et al. Science Advances, Jan 2025 domena publiczna

Zdjęcia "fal" na Marsie wykonane przez łazik Curiosity, opatrzone komentarzami badaczy Mondro et al. Science Advances, Jan 2025 domena publiczna

Odkryli oni w sumie dwa zestawy takich starożytnych zmarszczek zachowanych w skale na powierzchni w kraterze Gale, przekonując, że są one najsilniejszym dowodem na istnienie ciekłej wody w historii Czerwonej Planety. Analiza skał i pofałdowania sugeruje zaś, że powstały one 3,7 miliarda lat temu - uważa się, że atmosfera i klimat Marsa musiały być wówczas znacznie cieplejsze i gęstsze niż obecnie, na tyle gęste, aby utrzymać wodę w stanie ciekłym na otwartej przestrzeni.

Zespół stworzył modele komputerowe na podstawie odkrytych zmarszczek, aby oszacować rozmiar zbiornika wodnego. Wysokość zmarszczek wynosząca 6 mm oraz odległości między nimi od 4 do 5 cm sugerują, że jezioro było płytkie, prawdopodobnie miało mniej niż 2 metry głębokości. Co ciekawe, zaobserwowane grupy zmarszczek pochodzą z różnych okresów, co wskazuje, że ciepła, gęsta atmosfera występowała wielokrotnie lub trwała przez dłuższy czas. Warto tu dodać, że tego typu pofałdowania na powierzchni Marsa jako pierwszy zaobserwował łazik Opportunity, ale charakter zbiorników wodnych pozostawał wówczas niejasny.