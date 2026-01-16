Niewidoczna strona Księżyca to powierzchnia odwróconej od Ziemi półkuli naszego naturalnego satelity, która nigdy nie jest widoczna z naszej planety ze względu na jego rotację synchroniczną. Libracja Księżyca powoduje, że brzegi odwróconej strony (łącznie około 18 proc.) mogą być obserwowane z Ziemi, ale tylko pod małym kątem, co utrudnia rozpoznawanie rzeźby terenu.

Pierwsze w historii próbki z niewidocznej strony Księżyca

Z tego powodu niewidoczna strona Księżyca pozostawała praktycznie nieznana do czasu lotów sond kosmicznych. W 2024 roku byliśmy zaś świadkami historycznej chińskiej misji Chang'e-6, która jako pierwsza pobrała i dostarczyła na Ziemię próbki z basenu South Pole-Aitken (SPA) - najstarszego i największego krateru uderzeniowego na Srebrnym Globie - zlokalizowanego właśnie na niewidocznej stronie.

Chińscy naukowcy przeprowadzili precyzyjne analizy izotopowe próbek żelaza (Fe) i potasu (K) w bazaltach księżycowych o niskiej zawartości tytanu, a wyniki ich badań ukazały się właśnie na łamach czasopisma PNAS. Dowiadujemy się z nich, że skały z Chang'e-6 zawierają cięższe izotopy żelaza (δ⁵⁶Fe: 0,13-0,21‰) i potasu (δ⁴¹K: 0-0,09‰) niż próbki z misji Apollo i Chang'e-5. Różnice te nie mogą być wyjaśnione ani wpływem promieniowania kosmicznego, ani domieszką materiału pochodzącego z meteorytów, co oznacza, że pochodzą bezpośrednio z głębokich warstw Księżyca.

Ślad po gigantycznym uderzeniu sprzed miliardów lat

Według badaczy, te cięższe izotopy są wynikiem procesu, który miał miejsce w najwcześniejszej historii Księżyca - potężnego uderzenia, które stworzyło basen South Pole-Aitken. Ich zdaniem to zderzenie mogło podnieść temperaturę płaszcza Księżyca do około 2800 kelwinów, czyli wystarczająco do odparowania potasu, w efekcie czego w skałach pozostały tylko cięższe izotopy. Zjawisko to, określane jako frakcjonowanie izotopowe, doprowadziło do trwałych różnic chemicznych między widoczną i niewidoczną stroną.

Nasze wyniki dostarczają mocnych dowodów na to, że zderzenie tworzące basen SPA istotnie zmodyfikowało płaszcz Księżyca. Pokazują też, że duże kolizje mogły odegrać kluczową rolę w ukształtowaniu jego asymetrii

Odkrycie wzmacnia hipotezę, że duże zderzenia kosmiczne były jednym z głównych czynników geologicznego kształtowania się Księżyca. Wskazuje również, że proces ewolucji magmowej po obu stronach naszego satelity przebiegał inaczej, a energia uderzenia z rejonu bieguna południowego rozprowadziła pierwiastki radioaktywne i ciepło w sposób asymetryczny. Naukowcy podkreślają jednak, że aby w pełni zrozumieć, jak uderzenie SPA wpłynęło na ewolucję wnętrza Księżyca, konieczne będzie pozyskanie nowych próbek z innych regionów, m.in. równikowych i północnych.

