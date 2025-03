Czyżby nasze wizje podboju Czerwonej Planety były mocno naciągane? Jak się okazuje, obecne w marsjańskim pyle krzemionka, gips, nadchlorany i nanofazowe tlenki żelaza mogą wywołać groźne, a nawet śmiertelne skutki zdrowotne! Największe ryzyko dotyczy ich wpływu na układ oddechowy, bo ze względu na bardzo drobną strukturę cząsteczek pył ten będzie się osadzał w płucach astronautów, a częściowo przedostawał też do krwiobiegu, co może prowadzić do chorób płuc, m.in. zwłóknienia, pogłębianych jeszcze na skutek narażenia na promieniowanie kosmiczne.