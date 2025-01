Opracowano nowatorską technikę wykrywania pierścieni Dysona

W przeciwieństwie do sfery pierścień wymaga znacznie mniej zasobów , a mimo to pozwala pozyskiwać ogromne ilości energii , które zgodnie ze skalą Kardaszewa należą do jednych z najbardziej podstawowych potrzeb zaawansowanych cywilizacji.

Najnowsze badania prowadzone przez Ogetaya Kayali z Michigan Technological University i opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society wskazują na możliwość wykrywania pierścieni Dysona wokół pulsarów. Pulsary to gwiazdy neutronowe emitujące wiązki promieniowania, które mogłyby być wykorzystane do pozyskiwania energii w ilościach znacznie przewyższających zdolności pierścieni wokół zwykłych gwiazd. Takie pierścienie mogłyby generować energię rzędu nawet 10 biliardów terawatogodzin.