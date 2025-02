Obecnie podróż na Marsa tradycyjnymi silnikami może trwać prawie rok w jedną stronę, co stanowi poważne zagrożenie dla astronautów z powodu promieniowania kosmicznego i ekspozycji na promieniowanie. Użycie silników plazmowych może skrócić misję do 30-60 dni, co oznacza, że będzie możliwe wysłanie astronauty na Marsa i z powrotem

wyjaśnia Alexey Voronov, pierwszy zastępca dyrektora generalnego ds. nauki w Instytucie Badań Rosatomu.