Zespół badał również możliwość spiekania, czyli podgrzewania sprasowanej mieszanki symulantu regolitu i alkoholu poliwinylowego do bardzo wysokich temperatur , aby uzyskać znacznie trwalsze cegły: "To jedna z klasycznych metod produkcji cegieł. Tak uzyskane cegły mają bardzo wysoką wytrzymałość - wystarczającą nawet do budowy zwykłych domów" - wyjaśnia prof. Aloke Kumar, współautor badania.

Tym razem Sporosarcina pasteurii wykorzystują składniki gruntu księżycowego do produkcji węglanu wapnia, który następnie wypełnia pęknięcia w cegłach. Jak się jednak okazuje, bakterie nie tylko naprawiają uszkodzenia, ale także produkują biopolimery, które łączą cząstki gleby z cegłą, przywracając jej wytrzymałość. Badania wykazały, że naprawiane z ich pomocą cegły nie tylko odzyskują swoją wytrzymałość, ale również wykazują odporność na ekstremalne temperatury, które mogą występować na powierzchni Księżyca, od -133°C do +121°C.

To odkrycie ma potencjał, by znacznie obniżyć koszty budowy na Księżycu, zmniejszając potrzebę transportowania materiałów z Ziemi, a do tego znacznie wydłużyć trwałość budowanych struktur, eliminując konieczność wymiany uszkodzonych materiałów. Nasz naturalny satelita to jednak nie wszystko, bo nowa metoda ma ogromny potencjał w różnych dziedzinach budownictwa kosmicznego.