Sonda została wysłana na emeryturę po ponad 11 latach działania. Głównym powodem była malejąca rezerwa paliwa. Gaia pracowała w sumie 5 dłużej niż się spodziewano. ESA ostrożnie wyłączyła systemy i zadbała o to, by pojazd nie kolidował z innymi misjami w tym obszarze kosmosu. Został on skierowany na stabilną orbitę wokół Słońca, tak by zminimalizować ryzyko zbliżenia się go na 10 mln km od Ziemi przynajmniej przez 100 lat.