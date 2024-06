Słoneczna burza radiacyjna sprzed kilku dni najsilniejszą od lat

Wydarzenie z weekendu sprawiło, że w kierunku Ziemi zaczęły szybko zbliżać się rozpędzone protony. W północnym regionie polarnym doszło do dużej utraty sygnału radiowego. Tego typu zjawiska mogą nie tylko zakłócać krótkofalowe sygnały radiowe. Mają również negatywny wpływ na misje kosmiczne oraz satelity.

Sobotni rozbłysk to także koronalny wyrzut masy ze Słońca

Warto dodać, że rozbłysk słoneczny zarejestrowany w sobotę spowodował również koronalny wyrzut masy (CME). Natomiast w poniedziałek nasza gwiazda wygenerowała jeszcze silniejszy rozbłysk.

10 czerwca doszło do rozbłysku słonecznego klasy X1.5 w regionie 3697. Flary X są najpotężniejsze i wtedy NOAA ostrzegała przed ewentualną utratą łączności radiowej w wybranych regionach.

Rozbłyski słoneczne klasyfikuje się jako X, M, C, B i A, z których najsilniejsze są te pierwsze. Są one dodatkowo oznaczane liczbami od 1 do 10, które mają odzwierciedlać ich siłę. Według ostatnich prognoz SWPC zakłada się, że w ciągu najbliższych kilku dni aktywność słoneczna będzie na poziomie niewielkim do umiarkowanego. Wynika to z faktu, że region 3697 zniknie z pola widzenia.

Słońce obecnie zbliża się do szczytu aktywności dla całego cyklu, który trwa około 11 lat. Jeszcze do niedawna zakładano, że nastąpi to w okolicy połowy 2025 r. Potem prognoza uległa zmianie i przesunięto ją na obecny rok.