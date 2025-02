Misja Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej przyczyniła się także do odkrycia planet, które znajdują się poza Układem Słonecznym. Ich katalog obejmuje już blisko 6 tys. potwierdzonych światów. Jedną z nowych egzoplanet jest obiekt sklasyfikowany pod nazwą Gaia-4b , który jest naprawdę wielki.

Gaia-4b to wielka egzoplaneta w pobliżu małej gwiazdy

Egzoplaneta Gaia-4b jest jedną z największych wśród dotychczas odkrytych w pobliżu małych gwiazd . Orbituje ona w towarzystwie pomarańczowego karła klasy K, którego masę oszacowano na 0,64 masy Słońca . To ogromny świat, który pod pewnymi względami klasyfikuje się do brązowych karłów .

Gaia-4b to gazowa egzoplaneta, której masę oszacowano na 11,2 razy większą od masy Jowisza . Prawdopodobnie to lodowy olbrzym, gdyż znajduje się stosunkowo daleko od własnej gwiazdy, którą dzieli od nas 244 lata świetlne. Na jedno jej okrążenie planeta potrzebuje 570 dni .

Gazowy olbrzym jest tak wielki, że ma wpływ grawitacyjny na pobliską gwiazdę . Do tego stopnia, że nieco nią kołysze. To właśnie dzięki temu w ramach misji Gaia udało się odkryć ten świat.

Naukowcy zauważyli w danych z misji Gaia, że gwiazda jest jakby przez coś ciągnięta. Przypominało to ruch korkociągu na niebie. Astronomowie postanowili to sprawdzić i wykorzystali dodatkowe instrumenty, co pozwoliło rozwikłać zagadkę.