Znak X na Księżycu w ten czwartek

Znaki X i V, które można oglądać na Księżycu podczas odpowiednich warunków, nie niosą za sobą niezwykłego przesłania. Są to cienie kraterów, na które pod odpowiednim kątem pada światło słoneczne i wytwarza ciekawą iluzję, pozwalającą nam zbliżyć się do kosmosu. To świetny przykład, jak gra świateł i topografia Księżyca mogą stworzyć wzór, wydający się znajomy dla ludzkiego oka.