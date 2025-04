Tytan, choć skuty mrozem (temperatura spada tam do -179°C), oferuje interesujące warunki do rozwoju życia. Pod 40-100 kilometrami lodu ukryty jest ocean o głębokości nawet 500 kilometrów, ogrzewany od spodu przez aktywność hydrotermalną wywołaną oddziaływaniem grawitacyjnym Saturna. To właśnie tam, w głębinach, mogłoby istnieć ewentualne życie.

Problem w tym, że chociaż powierzchnia Tytana obfituje w związki organiczne, jak metan, etan czy nawet proste aminokwasy, to niełatwo im przedostać się przez lodową barierę do oceanu, gdzie mogłyby stać się pożywieniem dla ewentualnych organizmów.

Symulacje wykazały, że choć glicyna i jej prekursory są obecne na powierzchni księżyca, bardzo niewielka ich ilość dociera do oceanu. Jedynym realnym sposobem ich transportu są uderzenia meteorytów, które mogą tworzyć tymczasowe kanały do wnętrza Tytana. Wnioski? Jeśli życie istnieje na Tytanie, to jego masa całkowita może wynosić zaledwie kilka kilogramów. Średnie zagęszczenie życia w oceanie to bowiem mniej niż jedna komórka na litr wody.