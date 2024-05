Drugi dotyczył uzdrowienia studentki Uniwersytetu we Florencji, która doznała krwawienia w mózgu na skutek urazu głowy spowodowanego wypadkiem rowerowym - jej matka miała modlić się przy zwłokach nastolatka o uzdrowienie córki, która tego samego dnia zaczęła podobno wracać do zdrowia, dużo szybciej niż lekarze zakładali, że to możliwe.



15-letni programista zostanie świętym

Warto przy okazji wyjaśnić, w jaki sposób Watykan ocenia i uznaje cuda. Cud to według definicji religijne określenie zjawiska lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić przez odwołanie do przyczyn naturalnych, a które będąc niepojętym i niewyjaśnionym przez znane człowiekowi prawa natury, uważane bywa za sprzeczne z tymi prawami i za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych. Mówiąc krótko, chodzi o czyny wykraczającego poza to, co jest możliwe w naturze, jak np. nagłe uzdrowienie osoby uważanej za bliską śmierci.



Takie przypadki są badane i oceniane na płaszczyźnie religijnej i naukowej. Religijne rozpoznanie polega na stwierdzeniu faktu nadzwyczajnego i jego interpretacji, np. poszukując przyczyny cudu i zrozumienia jego sensu, np. wysłuchana modlitwa.



W procesie naukowego rozpoznania cudu bierze się pod uwagę, czy zjawisko niezwykłe jest wytłumaczalne w ramach praw znanych współczesnej nauce - określenie "znanych współczesnej nauce" jest tu kluczowe, bo warto pamiętać, że w XVI/XVII wieku za cud uznawana była tęcza, bo ówcześni nie potrafili jej wyjaśnić naukowo.

Tak czy inaczej, osoba mająca na koncie dwa takie cuda, kwalifikuje się do uznania za świętą Kościoła katolickiego i tak właśnie jest w przypadku Carlo Acutisa. Nie wiadomo jeszcze, kiedy można się spodziewać jego kanonizacji.