1230 piłek do piłki nożnej

Pochodzący z Meksyku fan piłki nożnej Rodrigo Saldivar posiada największą na świecie kolekcję futbolówek, których łącznie ma aż 1230. Swoją przygodę ze zbieraniem rozpoczął on podczas mistrzostw świata w 2006 roku, kiedy przebywał na wymianie studenckiej w Niemczech.

Co ciekawe, spośród wszystkich piłek dwie mają dla niego ogromne znaczenie. Pierwszą z nich otrzymał od swojej żony, która za jej pomocą ogłosiła mu, że jest w ciąży. Drugą nabył na Igrzyskach Olimpijskich 2012, na których reprezentacja Meksyku wywalczyła złoty medal.

12402 puszek Pepsi

Można się spierać, co jest lepsze - Pepsi czy Coca-Cola. Natomiast z pewnością znamy odpowiedź na pytanie, która kolekcja jest większe - puszek Pepsi czy puszek Coca-Coli. Stosunkiem 12402 do 11308 wygrywa pierwsza z nich należąca do Christiana Cavalettiego.

Włoch zacząć zbierać puszki popularnego napoju wraz ze swoim bratem już w 1989 roku. W 2004 roku stał się on rekordzistą w swojej kategorii z kolekcją liczącą wówczas 4391 egzemplarzy. Jak widać, jego zbiór nie przestaje rosnąć, a on sam zapowiada, że nie zamierza porzucać swojej pasji.

2779 telefonów komórkowych

Nikt na świecie nie posiada obecnie więcej telefonów komórkowych od pochodzącego z Turcji Ekrema Karagudekoglu. Jego kolekcja liczy obecnie aż 2779 egzemplarzy 150 różnych marek.

3050 przedmiotów związanych z Soniciem

Prawdopodobnie nie ma na świecie większego fana Sonica, czyli fikcyjnego jeża poruszającego się z niezwykłą prędkością, niż pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Barry Evans. Jego kolekcja związana ze wspomnianym bohaterem liczy aż 3050 różnych przedmiotów.

W tym roku mija trzydzieści lat odkąd Amerykanin rozpoczął swoją przygodę zbieracką przygodę. Pluszaki, figurki, plakaty, automaty do gier, a nawet krótkofalówki - w swojej kolekcji posiada on dosłownie wszystko.

101 733 kapsli

Poul Poulsen w 1956 roku rozpoczął kolekcjonowanie kapsli. Przez kilkadziesiąt lat uzbierał ich aż 101 733, co czyni go absolutnym rekordzistą w tej dziedzinie. Jego metalowe przykrywki pochodzą niemal z całego świata, a dokładniej ujmując z 183 krajów.

Około 500 000 przedmiotów związanych z Gwiezdnymi Wojnami

Amerykanin Steve Sansweet posiada tak wiele przedmiotów związanych z Gwiezdnymi Wojnami, że policzenie ich wszystkich byłoby iście katorżniczym zadaniem. Szacuje się, że jest ich około 500 000.

Zdjęcie Największy fan Gwiezdnych Wojen / Michael Loccisano / Staff / Getty Images

- Zawsze byłem kolekcjonerem - od kart bejsbolowych i kapsli po komiksy. Kiedy byłem młody, poprzez czytanie rozwinąłem w sobie silną miłość do science fiction i fantasy, więc moje dwie pasje połączyły się - mówi o swojej przygodzie ze zbieraniem Steve.

24026 ołówków

Emilio Arenas kolekcjonuje ołówki od ponad 60 lat. Przez ten czas Urugwajczyk zebrał aż 24026 sztuk, a kolejne każdego dnia otrzymuje od ludzi z całego świata. Jak twierdzi, na swoją pasję wydaje dziennie równowartość paczki papierosów. Mimo to miejscowi nie wahają się nazywać go "wariatem z ołówkami".

