4 niezwykłe cmentarze z różnych zakątków świata

Cmentarz An Bang - Wietnam

Zdjęcie Na tym cmentarzu odnajdziemy piękne, kolorowe mozaiki / Chau Doan/LightRocket via Getty Images / Getty Images

Co od razu zdecydowanie rzuca się w oczy, to fakt, że na cmentarzu An Bang grobowce ozdobione są kolorowymi mozaikami, rzeźbami i wieżami. Są też bardzo jasne i mają piękne wzory - każdy grobowiec ma ponad 10 metrów kwadratowych. Mówi się, że niektóre z nich są warte nawet 70 tysięcy dolarów. Wiele z nich jest wyposażone w łazienki, kuchnie i przedmioty osobiste. Budowane są z przeznaczeniem dla całych rodzin, nie tylko dla pojedynczych osób.

Spiritual Houses - Eklutna, Alaska

Zdjęcie Na tym cmentarzu groby mają formę malutkich, kolorowych domków / Chris Arend/EAST NEWS / East News

Na tym cmentarzu wpływy rosyjskiego prawosławia łączą się z tradycjami Athabaskan. Jest to miejsce spoczynku ponad 100 osób, które wyróżniają kolorowe domki. Są to zazwyczaj długie, lecz niskie budowle z pochyłymi dachami, wyglądem przypominające raczej domki z piernika - niektóre mają ganki oraz okna. Użyte kolory reprezentują rodzinę zmarłej osoby. Niestety groby te nie są odnawiane i zaczynają popadać w ruinę.

Wiszące trumny - Sagada, Filipiny

Zdjęcie Istnieje wiele teorii nt. tego, dlaczego trumny zdecydowano się wieszać / Sergi Reboredo/VW PICS/Universal Images Group via Getty Images / Getty Images

Na tego typu liście nie może zabraknąć wiszących trumien. Powody ich wieszania nie są do końca jasne. Mówi się, że mogło za tym stać przekonanie, że umieszczenie ciał zmarłych wyżej przybliża ich do nieba. Wpływ mógł mieć na to także strach przed pochówkiem w ziemi, a raczej przed możliwymi następstwami, czyli niszczeniem zwłok przez psy, robaki czy wodę. Trumny są przywiązywane lub przybijane do boków klifów. Większość z nich mierzy tylko około metra długości, ponieważ umieszczone w nich zwłoki pochowane są w pozycji embrionalnej - społeczność wierzy, że człowiek powinien odejść w taki sam sposób, w jaki przyszedł na świat.

Wesoły cmentarz - Săpânța, Rumunia

Zdjęcie Nagrobek z bliska / Martin Zwick/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images / Getty Images

Kiedy umiera mieszkaniec tej wsi Săpânța, Dumitru Pop, rolnik, snycerz i poeta, zbiera swój notatnik, dłuta i pędzle i przygotowuje się do rzeźbienia w dębowym nagrobku. Na cmentarzu Merry Cemetery znajdziemy około 800 kolorowych rzeźb tego typu - przedstawiają zmarłych podczas życia lub w chwili, gdy dopadła ich śmierć. Dodatkowo na nagrobkach umieszcza się epitafia, napisane... w lekki i żartobliwy sposób. Na jednym z nich możemy przeczytać np.: "Jeszcze jedną rzecz bardzo kochałem, siedzieć przy stoliku w barze obok cudzej żony".