55 pięter. To będzie najwyższy na świecie drewniany wieżowiec

Do drewnianych domów w krajobrazie jesteśmy przyzwyczajeni. To od wieków łatwo dostępny i wytrzymały materiał budowlany. Co więcej, jest odnawialne (choć to trochę trwa) i magazynuje dwutlenek węgla, co zwłaszcza w dzisiejszym świecie ma ogromne znaczenie. Podczas produkcji stali i betonu emitowane są znaczne ilości dwutlenku węgla. Z drewnem jest odwrotnie. Podczas wzrostu drzewo pobiera z atmosfery dwutlenek węgla, węgiel magazynuje, a oddaje tlen.



Ostatnie badania pokazują również, że drewniane wieżowce mogą być świetną alternatywą dla tradycyjnego budownictwa na obszarach sejsmicznych. Testy 34-piętrowej konstrukcji na stole wstrząsowym dały obiecujące wyniki - wytrzymała próbę.

Studio Michael Green Architecture (MGA) ujawniło projekt 55-metrowego (architekci nie podają dokładnej wysokości) drapacza chmur wykonanego w większości z drewna klejonego krzyżowo. Ma zostać wybudowany w Milwaukee w stanie Wisconsin w USA. Jeśli zostanie ukończony, zdetronizuje mierzący 86,6 metrów (55 pięter) wieżowiec Ascent zaprojektowany przez Korb + Associates Architects, który również znajduje się w Milwaukee.

Nowy projekt to w zasadzie nie jedna, a kilka wież, które mają pełnić funkcję biurową, handlową hotelową oraz mieszkalną. Obecnie przechodzi przez proces uzyskiwania pozwoleń w mieście. Obiekt miałby powstać na miejscu parkingu dla Marcus Center, brutalistycznej konstrukcji z połowy XX wieku zaprojektowanej przez Harry'ego Weese'a.



Najwyższy tego typu wieżowiec na świecie

Często mówiąc o wysokich drewnianych wieżowcach, stosujemy pewne uproszczenia, ponieważ oczywiście nie składają się w 100 proc. z tego materiału. W sytuacjach, gdy konieczne jest wzmocnienie konstrukcji, np. z powodu nadmiernego wyginania się podczas silnych wiatrów (ze względu na elastyczność drewna, mogą się bardziej odchylać, powodując chorobę morską) stosuje się dodatkowe betonowe rdzenie, stropy z betonu lub inne wzmocnienia stalowe.

W tym przypadku architekci podkreślają, że w projekcie wykorzystane zostanie "tak dużo drewna, jak to możliwe", ale szczegóły dotyczące użycia betonu lub stali nie zostały jeszcze ustalone. Według studia architektonicznego deweloperzy i urzędnicy miejscy wykazują chęć, aby "miasta drugorzędne" w Stanach Zjednoczonych wyznaczały standardy zrównoważonego rozwoju. Projekt ma być realizowany etapami i będzie uwzględniał znaczną gęstość zabudowy, na obszarze, gdzie w zasadzie dominuje niska zabudowa.