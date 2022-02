Podczas turnieju Australian Open 2022 firma Adidas wraz z organizacją pozarządową Parley zajmującą się ochroną środowiska zbudowano kort tenisowy. Składał się on z plastiku w 100 proc. pochodzącego z recyklingu.

To, co wyróżniało owy kort, był fakt, że przez cały czas trwania turnieju pływał on po wodach Morza Koralowego.

Nietypową konstrukcję wiele osób skrytykowało. Niektórzy nazwali pomysł "niedorzecznym wyczynem PRowców".

Adidas i pływający kort tenisowy z plastiku

Krytycy pływającego kortu przede wszystkim pytali pomysłodawców o to, jak sobie radzą z wpadającymi nieustannie do morza piłeczkami tenisowymi.

Adidas odniósł się do pytań internautów. Jego zdaniem wszystkie piłki wyłowili miejscowi surferzy. Czy tak się naprawdę stało, trudno prosić o potwierdzenie.

Brytyjska kosmonautka Josie Long także wyraziła swoje zaniepokojenie. Uważa, że plastikowa konstrukcja na morzu będzie erodować od spodu i wyrzucać do wody duże ilości mikroplastiku.

Na portalu Dezeen także nie brakowało oskarżeń w stronę Adidasa o greenwashing. Jeden z czytelników napisał: "Nic tak nie mówi o zarządzaniu środowiskiem, jak instalowanie kawałka pływającego plastiku w niezwykle delikatnym ekosystemie".

Co się stanie po zakończonym turnieju Australian Open z konstrukcją? Zostanie ona przekazana lokalnej szkole. W jaki sposób z pływającego korku będą mogli korzystać uczniowie, nie zostało przekazane.

