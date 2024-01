Jankesi uczą Anglików picia herbaty

Wygląda na to, że herbata to sprawa rangi państwowej i może wywołać kryzys dyplomatyczny. A mówiąc całkiem poważnie, kiedy Amerykanie zaczynają uczyć Brytyjczyków parzenia herbaty, to musi wyniknąć z tego coś interesującego.



A mowa o międzynarodowym "incydencie" zapoczątkowanym przez amerykańską profesor Michelle Francl z Bryn Mawr College (co ciekawe, jest to jedna z pierwszych szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety mogły uzyskać tytuły naukowe, łącznie z tytułem doktora), która podzieliła się przepisem na idealną filiżankę herbaty, przekonując, że ulubiony napój Brytyjczyków wymaga m.in. szczypty soli, która blokować ma gorzki smak naparu, odrobiny cytryny, co zapobiegać ma powstawaniu osadu na powierzchni i szybkiego intensywnego maczania torebki, pozwalającego zneutralizować kwaśne taniny.

Co więcej, Francl zaleca używanie niskich filiżanek z grubymi ściankami, wstępne podgrzanie kubka lub dzbanka do herbaty (ciepło zwiększa ilość uwalnianej kofeiny i przeciwutleniaczy, które tworzą niezbędne "związki aromatyczne"), podgrzanie mleka, jeśli dodajemy je do herbaty oraz używanie większych torebek do herbaty, aby liście mogły się w nich spokojnie poruszać.



W USA podaje się okropną herbatę. Ludzie tutaj często korzystają z letniej wody prosto z kranu. To przerażające. stwierdziła Francl, która przeanalizowała artykuły naukowe i starożytne teksty sprzed ponad 1000 lat, dokumentując te eksperymenty w swojej nowej książce Steeped: The Chemistry of Tea.