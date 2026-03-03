Jak poinformowała straż pożarna Longview Fire Department w swoim wpisie na Facebooku, akcja ratunkowa rozpoczęła się około 8:50 rano, kilka minut po przybyciu jednostek na miejsce zdarzenia. W operacji wzięło udział czternastu ratowników, zarówno dyżurujących, jak i ochotników, działających w skoordynowany sposób pod dowództwem Longview Fire Department.

Strażacy ratują życie

Dlaczego aż tylu? Bo to już ratownictwo wysokościowe, wymagające precyzji, koordynacji i odporności fizycznej. Wspinaczka na wysokość 300 metrów w górę z mnóstwem ciężkiego sprzętu, a następnie powrót na dół i powtórka, to sytuacja mocno obciążająca fizycznie, zwłaszcza że - ze względu na ekstremalną wysokość i złożoność sytuacji - użyto wielu systemów linowych.

To było jak Super Bowl ratownictwa linowego - operacja ekstremalnie trudna pod względem technicznym i fizycznym. Kosz mocno kołysał się na wietrze, ale pasażerowie zachowywali spokój i współpracowali z ratownikami

W nagrodę… pizza!

Ratownicy dotarli do pasażerów balonu około godziny 10:00 i natychmiast rozpoczęli akcję zabezpieczania kosza balonu na wieży. Następnie przy pomocy lin wyciągnęli z niego pasażerów - już samo patrzenie na tę akcję przyprawia o dreszcze, a co dopiero wychodzenie z kosza na takiej wysokości i schodzenie na dół! Na szczęście nikomu nic się nie stało, a akcja zakończyła się pełnym sukcesem.

Przyciągnęła też uwagę lokalnej społeczności - mieszkańcy ustawili sobie krzesła i obserwowali przebieg wydarzeń z bezpiecznej odległości. Po zakończeniu operacji lokalna firma Tower King II rozpoczęła demontaż resztek balonu i kosza, a strażacy zostali uhonorowani przez lokalną restaurację Pietro's Longview, która nakarmiła ich pizzą w ramach uznania za poświęcenie i profesjonalizm.

Nie oczekiwaliśmy takich gestów, ale zawsze je doceniamy. Wasze wsparcie znaczy wszystko po dniu takim jak ten

