Jedna z pięciu wysp może być na rok twoja!

Szwecja organizuje niesamowity konkurs, w którym można wygrać roczne prawo do korzystania z jednej z pięciu wysp: Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen lub Marsten. Jest to inicjatywa organizacji Visit Sweden, która promuje turystykę.

Cała akcja ma na celu "podzielić się typowo szwedzką perspektywą wolności i odpowiedzialności w naturze".

- Szwecja ma więcej wysp niż jakikolwiek inny kraj na świecie i chcielibyśmy zaprosić ludzi do skorzystania z tego, co może być najprawdziwszą formą luksusu: spokoju i ciszy natury na ich własnej wyspie - mówi Susanne Andersson, dyrektor generalna Visit Sweden.

Rozwiń

Haczyki konkursu - nie może być idealnie

Istnieją jednak pewne ograniczenia. Wygrana wyspa nie będzie należeć do zwycięzcy - nie będzie on jej faktycznym właścicielem, a jedynie oficjalnym opiekunem z rocznym prawem do jej użytkowania. W tym czasie będzie mógł rozbić na niej obóz, popływać, zaprosić znajomych i spędzić czas na łonie natury z zachowaniem dla niej szacunku.

Jest także drugi haczyk. W Szwecji obowiązuje prawo powszechnego dostępu do natury, więc inne osoby również mogą odwiedzać każdą wyspę, nawet kiedy wygrany będzie ją tymczasowo zamieszkiwał.

Jak zdobyć prywatną wyspę w Szwecji?

Aby wygrać jedną z pięciu prywatnych wysp oraz podróż w obie strony do Szwecji dla dwóch osób, trzeba wziąć udział w konkursie. Polega on na wysłaniu maksymalnie minutowego filmiku, w którym wyjaśnisz, dlaczego to ty powinieneś wygrać tę wyspę. Możesz zwiększyć swoje szanse, publikując film w mediach społecznościowych z hasztagiem #YourSwedishIsland i oznaczeniem @visitsweden. Filmy należy przesyłać na stronie visitsweden.com.

Można się zgłaszać do 17 kwietnia, a wyniki zostaną ogłoszone w maju.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, zagraniczni chętni. Wszyscy... z wyjątkiem miliarderów. Visit Sweden wykluczyło ich, ponieważ "dąży do redefinicji luksusu jako prostoty, ciszy i wolności w naturze - a nie materialnego nadmiaru".

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press