Sycylia to jeden z najpopularniejszych kierunków podróży we Włoszech, przyciągający turystów pięknymi plażami, imponującymi zabytkami i wyjątkową kuchnią. Wyspa kusi malowniczą Taorminą , majestatyczną Etną , barokową architekturą Noto czy klimatycznym Palermo .

Jednak wakacje na Sycylii mogą okazać się kosztowne - ceny noclegów, jedzenia i atrakcji potrafią mocno obciążyć budżet. Istnieje jednak sposób, by zainwestować wyłącznie w przeloty, a na pobyt wydać jedynie... 1 euro! Jak to możliwe? Oto trik, który pozwoli Ci zwiedzić Sycylię niemal za darmo.

Weekend we dwoje na Sycylii za 1 euro? To możliwe, ale trzeba się pospieszyć - i spełnić kilka warunków. Na pomysł takiej zachęty dla turystów wpadły władze jednej z miejscowości na Sycylii - Siculiany .

Teraz rejon ten oferuje noclegi, posiłki i przewodnika dla dwóch osób za symboliczną opłatą 1 euro. Oznacza to konkretnie pełne wyżywienie, 2 noclegi w hotelu i oprowadzanie po mieście oraz udział w zajęciach pomagających poznanie lokalnych tradycji. Jak skorzystać z tej opcji?

Sycylia we dwoje jak za darmo. Wystarczy spełnić warunki

Pomysł lokalnych władz ma prowadzić do zwiększenia zainteresowania turystów miejscami poza głównym szlakiem . Być może oferta zwiększy zainteresowanie Siculianą.

Aby zyskać opcję pobytu na Sycylii za 1 euro, należy nagrać filmik , w którym pojawi się wyjaśnienie, dlaczego to nam należy się wyjazd i wysłać go na dedykowany numer WhatsApp . W wiadomości oprócz krótkiego nagrania trzeba zawrzeć swoje dane osobowe i kontaktowe.

- Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich par pełnoletnich , mieszkających we Włoszech lub za granicą, które chcą przeżyć wyjątkowe doświadczenie w Siculianie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, z wyjątkiem uiszczenia opłaty klimatycznej w wysokości 1 euro - precyzuje organizator.

Antonio Pignato - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112030982

Antonio Pignato - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112030982 Wikimedia Commons

Siculiana to urokliwa miejscowość na Sycylii, która może się pochwalić pięknymi plażami i wieloma atrakcjami.

Siculiana to urokliwa miejscowość na Sycylii, która może się pochwalić pięknymi plażami i wieloma atrakcjami. Antonio Pignato - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112030982 Wikimedia Commons

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 15 marca. Zwycięzców zostaną wyłonieni do 20 marca. Laureaci zobowiązują się również do wzięcia udziału w nagraniu na temat doświadczeń z pobytu w Siculianie.