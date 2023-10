Wirtualna biblioteka książek zakazanych

The Palace Projekt ma na celu przywracanie do obiegu książek zakazanych. Wolność czytania i uczenia się nie podlega kwestionowaniu, jednak jest ona zagrożona. Wiele społeczności oraz bibliotek włączyło się w walkę o to podstawowe prawo.

Cyfrowa Biblioteka Publiczna Ameryki (DPLA) w lipcu tego roku uruchomiła Klub Książek Zakazanych w przekonaniu, że „czytelnicy na całym świecie powinni mieć dostęp do książek, które chcą czytać." Akcja wspierana jest przez organizację non-profit Palace Project, która zajmuje się poszerzaniem dostępu do zasobów bibliotecznych i książek.

