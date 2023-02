Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Polski we wtorek 21 lutego, o czym poinformowano dzisiaj. Pierwotnie wizyta miała rozpocząć się dzień szybciej.

Joe Biden spędzi w naszym kraju dwa dni, podczas których wygłosi m.in. przemówienie w związku z rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę.

To druga wizyta prezydenta Bidena w Polsce

Poprzednia wizyta Joe Bidena miała miejsce w marcu 2022 roku i również trwała dwa dni. Wylądował wówczas w Rzeszowie, gdzie przywitał go prezydent Polski Andrzej Duda. Obaj prezydenci spotkali się z organizacjami wspierającymi uchodźców z Ukrainy.

Reklama

Prezydent USA spotkał się także z żołnierzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Następnie, jeszcze tego samego dnia poleciał do Warszawy, gdzie spędził noc w apartamencie prezydenckim Hotelu Marriott.

W tym samym miejscu przebywali pozostali prezydenci Stanów Zjednoczonych: Bill Clinton (w 1994 i 1997 roku), George W. Bush (w 2001 roku), Barack Obama (w 2011, 2014 i 2016 roku) oraz Donald Trump (w 2017 roku). Luksusowy apartament również i podczas tegorocznej wizyty będzie miejscem, gdzie zatrzyma się obecny prezydent Stanów Zjednoczonych.

Hotel Marriott w Warszawie. Tu zatrzyma się Joe Biden

5-gwiazdkowy hotel Marriott znajduje się w Centrum LIM - kompleksie biurowo-hotelowym w śródmieściu Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich. Cały budynek składa się z dwóch kondygnacji podziemnych, trzykondygnacyjnego podium oraz 42-piętrowej wieży.



Marriott zajmuje większą część podium, a pokoje hotelowe zlokalizowane są w górnej połowie wieży. Dysponuje 523 luksusowymi pokojami i apartamentami z widokiem na Warszawę. Są tu również apartamenty VIP: prezydencki i dwa wiceprezydenckie.

Zdjęcie Dwupoziomowy Apartament Prezydencki w Hotelu Marriott w Warszawie. / Hotel Marriott Warszawa / materiał zewnętrzny

Apartament Prezydencki, w którym zatrzyma się Joe Biden, mieści się na ostatnim piętrze budynku. Ma 200 metrów kwadratowych, dwa poziomy i przeznaczony jest dla 6 osób. Przypomina w pełni wyposażony dom o wysokim standardzie. Jest tu kino domowe, liczne sofy, przestrzeń z biurkiem do pracy oraz... kuchnia z osobną jadalnią. W ramach odpoczynku można zrelaksować się przy dźwiękach fortepianu, który również jest na wyposażeniu.

Nie trzeba być jednak prezydentem, aby go wynająć. Może to zrobić każdy, cena za nocleg wynosi obecnie 3 tys. zł. Ale jeśli zechcesz wynająć jeden z pokoi w trakcie, gdy będzie nocowała tam amerykańska głowa państwa, to... nic z tego.

Próba rezerwacji pokoju od niedzieli (dnia poprzedzającego pierwotny przyjazd) do środy włącznie kończy się informacją, że w podanym terminie nie ma możliwości wynajęcia.

"The One". Kontrola bezpieczeństwa na każdym kroku

Prezydent Stanów zjednoczonych uważany jest za "najważniejszego człowieka na naszej planecie". To "The One", który jest marzeniem wszystkich terrorystów. Każdego punktu w planie wizyty, każdego metra kwadratowego powierzchni na trasie i w pobliżu pilnuje cała grupa ludzi, dlatego wydarzenie to może przypominać operację wojskową.

Patrząc na zdjęcia dwukondygnacyjnego apartamentu widać m.in. przystrojenie obrazami. Mogą one zostać zabrane na czas wizyty, ponieważ każde miejsce, w którym przebywa Joe Biden, musi spełniać specjalne wymagania. Dotychczas ze ścian musiały znikać wszystkie obrazy, ponieważ traktowane były jako potencjalne miejsca, gdzie można ukryć ładunki wybuchowe. Również z korytarzy obsługa miała usuwać wszelkie urządzenia elektroniczne jak telewizory czy telefony.

Wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych to również własny personel. Nie tylko osobiści lekarze i pielęgniarki, ale nawet... kucharze i kelnerzy. Kuchnia podczas wizyty jest jednym z najpilniej strzeżonych miejsc. Każdy składnik jest specjalnie sprowadzany i sprawdzany przed podaniem.

Zdjęcie Panorama Warszawy z widocznym Hotelem Marriott / 123RF/PICSEL

Dlaczego prezydent USA zawsze nocuje w Hotelu Marriott w Warszawie?

Na wybór konkretnego hotelu wpływ z pewnością ma kilka czynników. Należący do amerykańskiej spółki Marriott International hotel od momentu wybudowania w 1989 roku był chętnie wybierany przez zagranicznych gości.

Ma doskonałą lokalizację, najwyższy 5-gwazdkowy standard, specjalny Apartament Prezydencki i dwa Apartamenty Wiceprezydenckie oraz... tradycję przyjazdów właśnie tu, którą zapoczątkował Bill Clinton.

Dla zachowania bezpieczeństwa istotne znaczenie ma również duży podziemny garaż zlokalizowany na dwóch podziemnych kondygnacjach.