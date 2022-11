Brytyjczyk poślubił Ukrainkę, z którą rozmawiał tylko za pomocą Google Tłumacza

A wszystko zaczęło się od wojny

Vira Klimova samotnie wychowywała swoją córkę w Odessie. Gdy 24 lutego rosyjskie bomby spadły na jej dom, postanowiła uciekać. Wraz z córką wyruszyły z innymi uchodźcami w nieznane, szukając schronienia. Przy wsparciu jednego z przyjaciół wybrała Wielką Brytanię, jednak ciągle miała obawy o życie w nowym miejscu, szczególnie że nie znała angielskiego. Pomógł jej angielski nieznajomy.

