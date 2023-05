W grudniu 2020 Robert Konieczny, właściciel pracowni KWK Promes poinformował o wygranej w konkursie na projekt aparthotelu, który miałby powstać na terenie Klubu Sportowego Posnania. Inwestorem ma być Piotr Voelkel, założyciel grupy VOX i Uniwersytetu SWPS oraz Zuzanna Stern, związana m.in. z działającym do niedawna na terenie Posnanii ośrodkiem Laba.Land i fundacją prowadzącą szkołę O!mega.



W grudniu 2022 roku urząd miasta wydał pozwolenie na budowę, co KWK Promes oświadczył w mediach społecznościowych.

Projekt zakłada wybudowanie dwóch równoległych względem siebie obiektów. W jednym miałby powstać hotel, w drugim zespół usługowy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Uchylenie decyzji o budowie

Decyzja została jednak uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, jak poinformował portal poznan.wyborcza.pl. Uchylenie decyzji miało związek z niezgodnością projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

MPZP zakłada, że można w tym miejscu wybudować hotel o powierzchni nie większej niż 1,5 tys. m kw., wysokości do czterech kondygnacji naziemnych i maksymalnej wysokości 16,5 m lub powierzchni 3 tys. m kw. o dwóch kondygnacjach naziemnych i maksymalnej wysokości 8,5 m kw. To jedyne miejsce na terenie klubu sportowego, gdzie może powstać coś innego niż obiekty sportowe.

Jak łatwo można zauważyć na wizualizacjach, przedstawiony budynek ma przynajmniej pięć kondygnacji naziemnych.

O tym, co można wybudować, decyduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Warto przy tej okazji przypomnieć, że MPZP jest aktem prawa miejscowego (czyli obowiązuje tylko na obszarze gminy, która go uchwaliła), który reguluje sposób wykorzystania terenu na obszarze miasta lub gminy. Często nazywa się go skrótowo "planem miejscowym" lub "planem". W opisach często jest skracany do MPZP.

Zawiera on informacje m.in. o tym co można wybudować, jakiej wysokości mogą być budynki, gdzie będzie dojazd do nieruchomości czy co może powstać obok twojej nieruchomości. Część tekstowa planu zawiera szczegółowy opis i warunki, a część graficzna składa się z map. Choć konieczność dostosowania się wy wymogów może być uciążliwa, to w zasadzie ma zachować spójność krajobrazu (np. żeby pomiędzy niską zabudową nie wyrósł gigantyczny wieżowiec) i uchronić nas przez niechcianym sąsiedztwem (np. decyzją o wybudowaniu spalarni śmieci za płotem).

Green Hills: Zielony szczyt w Poznaniu

Robert Konieczny i jego pracownia projektowa KWK Promes znana jest z odważnych realizacji. Odpowiadają m.in. za projekt Galerii Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie, powstałej w wyniku przebudowy budynków XIX-wiecznej rzeźni oraz projekt nowych piramid w Ustroniu (wraz z Franta Group), a prywatny dom Roberta Koniecznego zwrócił uwagę mediów branżowych na całym świecie.

Aparthotel Green Hills zwraca uwagę dzięki swojej zielonej ścianie. Patrząc na niego, można mieć wrażenie, że pod trawnikiem powstało wzniesienie. Całość niezwykle wtapia się w zielone otoczenie.

Zmiany klimatu to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi współcześni architekci muszą się mierzyć. Chcieliśmy, by nasze budynki przyczyniały się do nich w jak najmniejszym stopniu i tworzyły przyjazną przestrzeń miejską. pisało wówczas KWK Promes.

Ukończony budynek z pewnością będzie się wyróżniał na mapie Poznania. Na razie trzeba jednak poczekać na decyzję. Na tę chwilę wydział architektury urzędu miasta rozpatruje już nowy wniosek inwestora.

