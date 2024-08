Reklama

Ocena możliwych metod odzyskiwania przeprowadzona w 2005 r. wykazała, że "wszystkie dostępne wówczas proponowane rozwiązania w zakresie odzyskiwania amunicji doprowadziłyby do ogromnych turbulencji osadu i wysokiego ryzyka dla wrażliwego ekosystemu jeziora".

Wydobycie amunicji to wyzwanie

Inne wyzwania obejmują słabą widoczność, ryzyko eksplozji, głębokość wody, prądy oraz stan, rozmiar i wagę amunicji. Według Armasuisse kolejną komplikacją jest fakt, że niektóre elementy są wykonane z niemagnetycznych miedzi, mosiądzu lub aluminium. Konkurs potrwa do 6 lutego 2025 r., a ogłoszenie zwycięzców zaplanowano na kwiecień.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Szwajcaria zajmuje się amunicją historyczną. W 2020 roku zgłoszono, że szacunkowo 3500 ton materiałów wybuchowych przechowywanych w składzie będzie musiało zostać usuniętych, co zmusi mieszkańców wioski Mitholz do opuszczenia domów. W 1947 r. zdetonowano zaś ok. 7 tys. ton materiałów wybuchowych przechowywanych w lokalnym składzie, zabijając dziewięć osób i powodując rozległe zniszczenia we wsi.