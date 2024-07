W zasadzie nie jest to nic nowego i z podobnymi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości. Czasem jest tak, że bilety na zagraniczne przejazdy z Polski są dostępne w niższych cenach po stronie drugiego przewoźnika. Tym razem podobny przypadek dotyczy wyjazdu do Berlina.

Bilety do Berlina ponad dwa razy tańsze u niemieckiego przewoźnika

Pewien internauta postanowił sprawdzić ceny biletów dla czterech osób (dwóch dorosłych oraz dwójki dzieci) do Berlina z Warszawy i o sprawie poinformował jego znajomy, Jan Piński. W przypadku zakupu poprzez stronę przewoźnika PKP łączna kwota wyniosła 1860 zł. Sytuacja wyglądała zupełnie inaczej po stronie niemieckiej.

Bilety na ten sam pociąg, które zostałyby zakupione na stronie niemieckiego Deutsche Bahn, okazały się ponad dwa razy tańsze i w przeliczeniu na złotówki była to kwota 750 zł. Skąd tak duża różnica? Zwłaszcza że mówimy o tym samym składzie?