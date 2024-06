Abonament RTV powinien być opłacany przez miliony Polaków, a robi to mniej więcej co trzeci z nich. Ściągalność tej opłaty z roku na rok spada. Dlatego postanowiono coś z tym zrobić i w teren mają ruszyć specjalni kontrolerzy, o czym raportuje Business Insider Polska, którzy zweryfikują, czy upoważnione do odprowadzania daniny osoby rzeczywiście to robią.

Kontrole przeprowadzą pracownicy Poczty Polskiej

Za przeprowadzenie kontroli opłacania abonamentu RTV odpowiada Poczta Polska. Jej pracownicy ruszą w teren i mogą odwiedzić łącznie nawet miliony gospodarstw domowych w całym kraju. Nie będą to jednak zwykli listonosze.

Reklama

Kontrole będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników Poczty Polskiej, którzy mają do tego specjalne uprawnienia. Będzie za to odpowiadać jednostka o nazwie Centrum Obsługi Finansowej.

Abonament RTV unikany przez Polaków

Polacy skutecznie unikają odprowadzania opłaty. Z informacji przekazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wynika, że odbiorniki telewizyjne znajdują się w 96,4 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, których jest 13,6 mln. Tymczasem zarejestrowane są one przez 4,7 mln gospodarstw.

Z opłat zwolnionych jest około 2,5 mln abonentów. Jednak pozostali, których jest nadal bardzo dużo, powinni uiszczać daninę. Mimo to unikają płacenia abonamentu RTV i jest to problem, który w Polsce ciągnie się latami.

Kontroler RTV może zażądać dowód osobisty i potwierdzenie zapłaty

Specjalni kontrolerzy RTV będą odwiedzać domy i mieszkania. Na stronie Poczty Polskiej czytamy, że w trakcie kontroli należy umożliwić pracownikowi przeprowadzenie czynności. To oznacza, że trzeba będzie okazać dowód zapłaty za abonament RTV. W przypadku jego braku kontroler sprawdzi, czy w domu znajdują się odbiorniki, które są/powinny być zarejestrowane.



Pracownicy Poczty Polskiej mogą również zażądać od osoby kontrolowanej dowodu osobistego. Kontrolerzy w przypadku stwierdzenia obecności niezarejestrowanego sprzętu mogą nałożyć karę. Jej maksymalna wysokość to trzydziestokrotność miesięcznej kwoty abonamentu. W przypadku opłaty za odbiorniki telewizyjne jest to obecnie 27,30 zł/miesiąc. To oznacza, że kara może wynieść nawet 819 złotych. Przy okazji zostanie wydana decyzja administracyjna z nakazem rejestracji urządzeń.

Zgodnie z wydanym wyrokiem NSA z dnia 7 marca 2023 r. o sygn. akt II GSK 94/20 do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez Kontrolera RTV jest niezbędne ustalenie podczas wykonywanej kontroli czterech elementów: obecność urządzenia; jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego; fakt rejestracji (albo jej brak) oraz okres używania (w kontekście 14 dniowego okresu na jego zarejestrowanie). czytamy na stronie Poczty Polskiej

Abonament RTV ma być zastąpiony nową opłatą

Wiele wskazuje na to, że abonament RTV zostanie wkrótce zastąpiony nową opłatą. Przede wszystkim w celu zwiększenia jej ściągalności, gdyż będzie odprowadzana wraz z podatkiem dochodowym. Konkretna wysokość nie została jeszcze definitywnie ustalona (jak i czas wprowadzenia zmian w życie), ale obecnie mówi się o kwocie na poziomie ponad 100 zł/rok i ma to dotyczyć wszystkich osób pełnoletnich, które nie podlegają zwolnieniu z płacenia.